Le milizie anti - Putin colpiscono: nell'oblast di Belgorod, è stata segnalata l'uccisione di un alto ufficiale russo, secondo quanto affermato dall'intelligence militare ucraina. Si tratta del ...La notizia viene confermata daglidi Kiev. Per la Cnnucraini avrebbero coltivato una rete di agenti e simpatizzanti all'interno del territorio della Russia che lavorano per azioni di ...Estratto dell'articolo di Andrea Galli per www.corriere.it ristorante il verbano - isola dei pescatori lago maggiorearrivi in elicottero preceduti dalle bonifiche dei sommozzatori, la sosta per pranzare nel ristorante ma non per fermarsi a dormire nella locanda, ...

Barca affondata nel Lago Maggiore, gli 007 e la cena di lavoro. "Era ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il colonnello Andrei Vasilyevich Stesyev, un membro di rilievo del gruppo operativo "Belgorod", è stato ucciso nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, a Belgorod.“Certe tecnologie le avevo viste solo nei laboratori di Meta a livello sperimentale”. Siamo al piano terra dello Steve Jobs Theater, Apple Park, e davanti a noi c’è il nuovo visore Apple Vision Pro. A ...