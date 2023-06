Glamorous | rilasciato il trailer della nuova serie Netflix con Kim Cattrall

Leggi su today

(Di martedì 6 giugno 2023) Dopo l'annuncio del suo cameo in And Just Like That, Samantha Jones aka Kimè pronta a tornare in tv e non solo nella sere che l'ha resa nota in tutto il mondo, Sex and the City ma anche in un nuovo titolosullo stile de Il diavolo veste Prada. Si intitolaed è un...