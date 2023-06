Giuntoli rinuncia a bonus e stipendi per andare alla Juve | ma a De Laurentiis non basta Gazzetta

(Di martedì 6 giugno 2023) Cristianovuole a tutti i costi diventare il direttore sportivo dellantus, tanto da averto già amaturati per convincere Dea lasciarlo. Una sorta di indennizzo per il presidente del Napoli, per ripagarlo della rescissione anticipata di un anno del contratto che lo lega al club partenopeo. Ma a Deancora non, scrive ladello Sport. Il presidente vuole che sia lantus a trattare direttamente con lui per avere. Un’ipotesi che, però,Continassa, non prendono neanche in considerazione. Ladello Sport scrive: “Il d.s. azzurro ha messo sul piatto ...

...'Rapporto ADL - Spalletti Se Spallettia un anno di contratto a 3 milioni di Euro pensate a che livello erano i rapporti tra i due. Il Napoli cambierà in panchina e forse andrà via,...L'ex presidente della Juve non ha voluto sottoscrivere laal ricorso per le plusvalenze e ... Si attende la fumata bianca per l'arrivo di Cristiano, il direttore sportivo in uscita dal ...L'ex presidente della Juve non ha voluto sottoscrivere laal ricorso per le plusvalenze e ... Si attende la fumata bianca per l'arrivo di Cristiano, il direttore sportivo in uscita dal ...

De Laurentiis a Giuntoli: «Se la Juventus ti vuole davvero deve ... IlNapolista

La Juventus vuole un attaccante, Hojlund è complicato ma in chiave calciomercato rimane una pista che conduce in Ligue 1 ...Giuntoli nuovo ds della Juventus entro la prossima settimana Carlo ALvino distrugge questa tesi raccontando cosa filtra da casa Napoli.