Giuntoli-Juventus | da Torino | “De Laurentiis sta giocando”

(Di martedì 6 giugno 2023) Il giornalista Gianluca Oddenino si è soffermato sul futuro dellae su quello dell’attuale ds del Napoli, Cristiano. In casa Napoli regnano ancora dubbi ed incertezze. Per quel che concerne l’allenatore, Luciano Spalletti ha già fatto conoscere la sua volontà di prendersi un anno sabbatico e dedicarsi completamente a famiglia e campagna per l’anno prossimo, lasciando dunque il posto a qualcun altro. Che sia Vincenzo Italiano o Luis Enrique, o addirittura Roberto Mancini, questo non è ancora dato saperlo. Ma l’addio di Spalletti è cosa certa. Un po’ meno quello dell’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano, che ormai tutti danno per certo a, alla corte dellaalla, da: “De ...

...dallanei giorni dei contatti, che vi abbiamo raccontato, che il dg Scanavino ha portato avanti per la ricerca di un nuovo ds da inserire in organigramma. La scelta è ricaduta su...Tiene banco la questione riguardante il possibile approdo di Cristianoalla, ma prima De Laurentiis deve liberarlo dal contratto in essere col Napoli. Ma c'è anche il calciomercato di mezzoIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa sempre ...Ma me ne vado con un sapore amaro'- Juve, cosa serve perché De Laurentiis liberi il ds: 6 giugno 2023

Giuntoli-Juve, cosa serve perché De Laurentiis liberi il ds La Gazzetta dello Sport

Come riporta La Stampa - Juve, manna Ds, aspettando Giuntoli. Giovanni Manna, in prima fila per il ruolo di Ds aspettando Giuntoli. Il momento e' delicato, in quanto ci sarebbe stato ...C'è uno scudetto da difendere, al momento senza un allenatore in panchina. Per gli azzurri ripetersi sarà molto complicato.