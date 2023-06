Giuntoli-Juve | ADL parla chiaro | “Mi devono chiamare loro se ci tengono”

Commenta per primo Il presidente Aurelio De Laurentiis fa muro e frena il passaggio di Cristianoalla Juventus, con la quale si è già accordato per un contratto di 5 anni e uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il direttore sportivo si aspetta che i bianconeri trattino ...... al netto del fatto che possa arrivare o meno Cristianonel ruolo strategico di direttore ...rigore concesso alla Roma al 90 e poi trasformato da Dybala con conseguente risorpasso sulla, ...... come funziona il metodoPiano giovani, rosa ridotta e un incontro Allegri - Elkann: le linee di mercato della nuovaJuventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte ...

