La mano de Dios , una delle canzoni celebri dedicate a Diego Armando Maradona, è stata cantata a Capri dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Il ds, uno degli artefici del terzo scudetto, era in compagnia del suo braccio destro, Giuseppe Pompilio, con rispettive metà al seguito, e ne hanno approfittato per qualche giorno di relax ...Laè finita e gli amici se ne vanno. Domenica scorsa il Napoli ha giocato l'ultima partita di un ... compito reso ancora più difficile dal possibile addio anche di Cristiano. Napoli, Kim ...E i tifosi contestatori erano tutti allaal Maradona per applaudire squadra e dirigenti, ..., se non fosse stato frenato da un contratto con il Napoli con scadenza a fine prossimo anno, ...

Giuntoli, festa a Capri: il ds del Napoli canta 'La mano de Dios' Corriere dello Sport

L'attuale direttore sportivo degli azzurri si è concesso qualche giorno di relax e ha partecipato ad una festa in un noto locale dell'isola ...Xavier Jacobelli ha parlato della situazione che sta vivendo il Napoli soffermandosi sulle possibili scelte di De Laurentiis sul nuovo allenatore.