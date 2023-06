Giuntoli a Capri | il ds scatenato canta ‘La Mano de Dios’ in Onore di Maradona | Segnale di permanenza? VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 6 giugno 2023) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha reso omaggio alla leggenda del calcio Diegondo ‘Ladedurante una festa a. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha onorato la leggenda del calcio, Diego Armandondo una delle sue canzoni più celebri, ‘Lade, durante una festa a. Conosciuto per il suo ruolo fondamentale nel recente successo dello scudetto del Napoli,ha scelto di dedicare un momento della sua vacanza per ricordare l’icona del calcio e forse anche per lanciare unsulla suaa ...