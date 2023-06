Giulia Tramontano storia completa | come è stata uccisa? Autopsia e funerale | ecco le ultime notizie

(Di martedì 6 giugno 2023)è la ragazza tristemente nota alla cronaca nera per l’orribile fine che il suo fidanzato Alessandro Impagnatiello le ha fatto fare; quest’ultimo ne aveva segnalato la scomparsa sabato 27 maggio 2023 dichiarando che la ragazza si fosse allontanata da sola da casa, a piedi poiché non possedeva una macchina, con il passaporto e...

L'avvocato di Alessandro Impagnatiello ha rinunciato al suo mandato e pertanto non sarà più il difensore del 30enne che il 27 maggio ha ucciso la fidanzata, al settimo mese di ..., Rita Dalla Chiesa: '41 bis a chi uccide la propria compagna' FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN... il barman 30enne in carcere da giovedì scorso per l'omicidio della compagna incinta. L'uomo ha confessato di aver ucciso, di avere tentato di bruciarne due volte il corpo, ...

L’avvocato di Alessandro Impagnatiello ha rinunciato al suo mandato e pertanto non sarà più il difensore del 30enne che il 27 maggio ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, al settimo mese di gravid ...Nel suo ultimo interrogatorio, Alessandro Impagnatiello ha dichiarato di aver ucciso Giulia Tramontano "senza motivo".