Giulia Tramontano | ritrovati in un tombino a Milano patente e bancomat della ragazza | oltre a un coltello scuro

Il legale è poi tornato sui sospetti della famigliadopo la scomparsa di:"Loro si sono subito allarmati, dal comportamento di Impagnatielo hanno avuto l'impressione che non ...In un tombino vicino al parcheggio della fermata metropolitana Comasina di Milano, carabinieri e vigili del fuoco hanno trovato e sequestrato patente, carta di credito e bancomat di. Era stato Alessandro Impagnatiello, nella notte tra mercoledì e giovedì, nel corso della sua confessione, a indicare quel luogo come il posto in cui, dopo l'omicidio, aveva gettato ...Impagnatiello ha confessato ieri di aver lasciato l'arma del delitto sopra il ...

Lo ha detto l'avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti uscendo dal sopralluogo durante il quale è stato trovato il coltello che Alessandro Impagnatiello avrebbe usato per ...(LaPresse) I Vigili del Fuoco di Milano hanno Giulia Tramontano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giulia Tramontano