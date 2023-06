Giulia Tramontano | patente | bancomat e un coltello trovati in un tombino a Milano

Il coltello usato per uccidereè stato ritrovato, così come il bancomat e la patente. Quello che ancora stanno cercando gli investigatori è il cellulare della 29enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello ...Le indagini per il femminicidio di, 29enne incinta al settimo mese di gravidanza, proseguono. I carabinieri di Milano hanno trovato questa mattina la patente, il bancomat e la carta di credito in un tombino nel ...Senago, nuovo sopralluogo in casa. Il 'pellegrinaggio' per omaggiareNuovo sopralluogo degli investigatori nell'abitazione di Senago in cuiè stata assassinata dal compagno Alessandro Impagnatiello nella notte tra il 27 ed il 28 maggio. Nella giornata di ieri il killer aveva confessato che il coltello usato per uccidere ...

Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato della famiglia di Giulia Tramontano, ha comunicato che è stata trovata l'arma del delitto.La patente, la carta di credito e il bancomat di Giulia Tramontano sono stati ritrovati intorno all'ora di pranzo di oggi, 6 giugno, in un tombino del parcheggio della fermata della metropolitana Coma ...