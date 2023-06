Giulia Tramontano | decisa e combattiva | «Voleva solo voltare pagina»

Impagnatiello sull'arma del delitto: "Ho pulito la lama e l'ho rimessa sul ceppo sopra il forno". Oggi la scientifica nell'appartamento sotto sigilli a ...... il barman 30enne in carcere da giovedì scorso per l'omicidio della compagna incinta. L'uomo ha confessato di aver ucciso, di avere tentato di bruciarne due volte il corpo, ...Dubbi sulla ricostruzione del delitto fornita da Alessandro Impagnatiello, il barman di 30 anni, reo confesso, ora a San Vittore, di avere ucciso Senago la fidanzata, la 29enne al settimo mese di gravidanza. Oggi i Ris toglieranno i sigilli nella casa dell'omicidio per svolgere nuovi rilievi e recuperare l'arma da taglio con cui l'ha ammazzato e ...

Al flash mob anche il senatore Pd Parrini: "Serve più prevenzione". In piazza del Popolo la foto della ragazza assassinata dal fidanzato.Dubbi sulla ricostruzione del delitto fornita da Alessandro Impagnatiello, il barman di 30 anni, reo confesso, ora a San Vittore, di avere ucciso Senago la fidanzata Giulia Tramontano, la 29enne ...