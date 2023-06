Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo “super affiatati” dopo i rumor che li volevano in crisi? La segnalazione

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 giugno 2023) Nelle ultime settimane le voci di una presuntatra i due ex gieffinisi sono fatte sempre più insistenti: l’ultima apparizione insieme della coppia, infatti, risale ad un viaggio negli Stati Uniti chehanno fatto insieme al figlio di lui, il piccolo Leo. Da quel momento sui social gli ex gieffini non hanno pubblicato più nulla che li ritraesse insieme e questo ha spinto parte del loro fandom a pensare che le cose tra loro non stiano andando nel migliore dei modi. Alcuni di loro allarmati negli scorsi giorni hanno anche contattato Fariba, la quale proprio sui social si è sfogata lamentando questa invadenza. Siachehanno sempre scelto di mantenere il massimo ...