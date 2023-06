Giulia Salemi beccata a flirtare con altri ragazzi? Un video la smaschera

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 giugno 2023) E’ diventato ormai un vero e proprio caso quello trae Pierpaolo Pretelli visto che le voci di crisi si fanno sempre più insistenti, ma i due non vogliono comunicare ancora nulla. Quello che sta accadendo tra loro si può sapere solo attraverso segnalazioni e retroscena, proprio come l’ultimo arrivato in queste ore. Un gruppo di fan, infatti, avrebbe immortalato l’influencer vicino ad alcunia tal punto che c’è chi pensa stesse flirtando con loro.e Pierpaolo Pretelli: ilche fa rumore Da qualche giorno,e Pierpaolo Pretelli si sono recati in due posti diversi per passare questi primi giorni d’estate. Se il ragazzo è volato a Barcellona con i suoi amici, la bella influencer è sbarcata in ...