Giulia De Lellis e l' acne sul viso | «Non vedo l' ora di truccarmi perché oggi mi vedo come un ce**o»

Dopo Chiara Ferragni eDe, Ghd ha scelto Maria Esposito come volto della sua piastra Duet Style svelando, per l'occasione, il segreto per un liscio perfetto . Classe 2003, la Esposito, è diventata in pochi ...Ivan Rota per DagospiadeFiorello a 'VivaRai2'ironizza sul possibile ritorno di Piero Chiambretti in Rai: 'è l'unico di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare lì, a Discovery. Chiambretti, bravo, ...ma tra i suoi personaggi di maggior successo ci sono anche Benedetta Rossi, Giorgia Meloni, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni,Dee Francesca Cipriani, ai quali si è aggiunta Francesca ...

Giulia De Lellis: "Solo se ascoltiamo la nostra pelle riusciremo ad accettarla" la Repubblica

Nelle ultime settimane si è parlato di una presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il silenzio da parte dei due ex gieffini davanti a ...Divertentissimo l’appuntamento con la terza puntata di “GialappaShow” e con Francesca Fagnani imitata da Valentina Barbieri.