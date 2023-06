Giro del Delfinato 2023 | risultati e classifica terza tappa | Laporte concede il bis

(Di martedì 6 giugno 2023) Il corridore della Jumbo Visma, Christophe, vince la delladeldel, la Monistrol-sur-Loire – Le Coteau di 191,3 chilometri. Il francese consolida la maglia gialla battendo in volata Sam Bennett della Bora Hansgrohe e Dylan Groenewegen del Team Jayco Alula. Persi tratta del secondo successo nell’arco di soli tre giorni; quarto posto per Matteo Trentin, che ottiene un nuovo piazzamento. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE Pronti via sono soltanto due corridori, Burgaudeau e Milesi, a riuscire a prendere un discreto vantaggio sul gruppo. Ad un certo punto Milesi si stacca e resta il solo francese a condurre l’azione in solitaria, vincendo il primo GPM di giornata davanti a Latour e Delaplace. Dopo la discesa, in cui Jonas ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa, si muove Ciccone OA Sport

Altro successo per Christophe Laporte al Giro del Delfinato. Il transalpino della Jumbo-Visma rafforza la sua maglia gialla al Giro del Delfinato portandosi a casa la Manistral-sur-Loire - Le Coteau, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LAAAAAAAAAAAAAPORTE! Ancora lui, sempre lui, anche sul traguardo di Le Coteau. Bissa il successo della prima tappa rafforzando il primato in testa alla genera ...