Giro del Delfinato 2023 | Richard Carapaz | “Il mio obiettivo è vincere una tappa”

(Di martedì 6 giugno 2023)sta tornando ad alti livelli. Dopo una prima parte di stagione non proprio felice anche a causa di alcuni problemi di salute, l’ecuadoriano della EF Education-EasyPost ha vinto settimana scorsa la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes e ieri ha chiuso al secondo posto nella secondadeldel, dietro soltanto al francese Julian Alaphilippe. Riferendosi a quest’ultimo risultato,questa mattina (prima dell’inizio della terza frazione) ha detto: “Ieri ho visto che c’era una buona opportunità, si è aperto uno spazio e ci ho provato. Sentivo di avere buone gambe e ho pensato che non sarebbe stata una cattiva idea. Complessivamente, penso di aver avuto un buon periodo di preparazione e ora voglio provare a stare con i migliori in questa corsa. Poi, ...

Sta facendo ilweb questo video registrato da alcuni bagnanti in Liguria, sulla spiaggia di San Fruttuoso a Camogli . Si tratta di una passeggiata sul bagnasciuga di un gruppo di cinghiali, probabilmente ...... sul GruppoCarega delle Piccole Dolomiti, insieme alla sua inseparabile 'Dona'. Un crollo ha ... L'immagine, condivisa sui social dalla Locanda Obante, ha fatto subito ildei siti specializzati.Il primo, accreditato come promessacalcio che verrà, è costato un botto: oltre 30 milioni di ... Diciamoci la verità, considerato quello che si vede in, nel Barnum calcistico, sembrano pochini ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa, si muove Ciccone OA Sport

Richard Carapaz sta tornando ad alti livelli. Dopo una prima parte di stagione non proprio felice anche a causa di alcuni problemi di salute, l'ecuadoriano della EF Education-EasyPost ha vinto settima ...Accendere falò nel parco del Castello Ariberto: qualcosa che è avvenuto non una, ma due volte, nel giro di poche settimane. E tra qualche cittadino non si nasconde una certa preoccupazione. Un primo ...