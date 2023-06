Giresunspor-Antalyaspor mercoledì 07 giugno 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

...Besiktas 74 Adana Demirspor 66 Basaksehir 56 Trabzonspor 54 Konyaspor 49 Kayserispor 49 Karagumruk 47 Kasimpasa 43 Alanyaspor 41 Sivasspor 37 Ankaragucu 3938 Istanbulspor 35......00 Ankaragucu - Galatasaray 19:00 Fenerbahce -19:00- Trabzonspor 19:00 Istanbulspor - Adana Demirspor 19:00 Karagumruk - Kayserispor 19:00 Sivasspor - Konyaspor 19:00 ...Super Lig turca: possibili vincenti Galatasaray (in Ankaragucu - Galatasaray) Fenerbahçe (in Fenerbahçe -(in- Trabzonspor) Istanbulspor o pareggio (in ...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasinda Bitexen Giresunspor, yarin sahasinda Fraport TAV Antalyaspor ile karsilasacak.Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasinda 7 Haziran Çarsamba günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karsilasacak.