Giornata Mondiale dell’Ambiente | Silver Fir Capital e GWM Group hanno presentato AND Arte | Natura e Didattica | con l’artista Ria Lussi

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 giugno 2023) 6 giugno 2023. NellaFire GWM, all’orto Botanico di Roma, il progetto AND, acronimo di, l’iniziativa di divulgazione scientifica nata con l’obiettivo di creare un dialogo tra il territorio e le nuove generazioni e favorire la costruzione di quel terreno di valori transgenerazionali indispensabili alla realizzazione del domani, che ha coinvolto 100 studenti del Municipio IX in lezioni dicontemporanea e botanica. Nelle 4 giornate nel mese di maggio dedicate ai giovani, AND ha offerto loro una narrazione en plein air, alla scoperta di un territorio che unisce, ...