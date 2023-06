Giorgia Meloni | “Voglio un’Italia che cammina a testa alta”!

... l'INAF, il presidente partecipera' alla presentazione ufficiale della candidatura italiana per l'Einstein Telescope, alla presenza del Presidente del Consiglio,. col - mad 06 - 06 - ......dell'Ong Forum tunisino per i diritti economico sociali (Ftdes) per protestare davanti al Teatro municipale della capitale contro l'arrivo a Tunisi del presidente del Consiglio. Slogan ...AGI - La presidente del Consiglio,, è arrivata a Tunisi per una visita ufficiale. Ad accoglierla all'aeroporto, la premier Najla Bouden.avrà un incontro con il Presidente, Kais Saied, e poi con la stessa Bouden. ...

Giorgia Meloni e il suo migliore amico: Letta, Saviano, Murgia lavorano per lei. L’editoriale di Matt... Il Riformista

Lo dico a voce alta: lei è una donna che dice a voce alta ciò che gli altri pensano in silenzio”. Così il presidente della Tunisia Kaïs Saïed, accogliendo la premier italiana Giorgia Meloni al suo ...Le tensioni tra governo e Corte dei Conti sul Pnrr, la missione di Giorgia Meloni in Tunisia, Mike Pence si candida contro Trump. I fatti da conoscere ...