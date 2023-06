“Ghiaccio sottile” | un viaggio attraverso il clima che cambia

(Di martedì 6 giugno 2023) Nell’agosto del 2018 in Islanda si è celebrato il primo funerale per un ghiacciaio, l’Okjokull. Forse nell’estremo nord la popolazione è più sensibile rispetto a noi, perché in Italia avremmo già dovuto celebrarne enne, di funerali. “Negli ultimi vent’anni, sulle Alpi italiane, si sono estinti almeno 180 ghiacciai” così l’eminente geografo e glaciologo Claudio Smiraglia. I simil terrapiattisti dicono che non c’è da preoccuparsi, che i ghiacciai vanno e vengono. Ad esempio, per citare la storia vicina a noi, i Walser scavalcarono le Alpi per insediarsi in Val Formazza nel XIII secolo, passando dove oggi vi sono i ghiacciai. E subito dopo vi fu quella che viene oggi denominata “piccola era glaciale”. Quindi, ilva e ilviene. Personalmente, dubito che abbiano ragione Franco Prodi e compagnia. Forse è un modo inconscio per non sentirci ...

"Ghiaccio sottile", un viaggio attraverso i ghiacciai - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Lo ha recentemente affermato Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, dopo il nuovo e cruci ...