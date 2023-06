(Di martedì 6 giugno 2023) Seppur sorrida sempre,ha vissuto un profondo momento diquando si è separato dall’ex, Patrizia Grosso. Dopo la nascita del primogenito Edoardo, infatti, Patrizia ehanno vissuto una profonda crisi all’interno del matrimonio, tanto da arrivare ad una rottura definitiva. Il tutto perchè Patrizia confessa adi amare un altro uomo, una notizia che inevitabilmente ha sconvolto il conduttore. La verità «Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E miaha chiesto laperché aveva trovato un’altra persona» ha raccontato a Vanity Fair. «Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio» confida il ...

... sua figlia Aurora Ramazzotti ha dato infatti alla luce qualche mese fa il suo primogenito Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza , la nota conduttrice è anche protagonista, insieme a...Il conduttore ricorda la separazione da Patrizia Grosso, poco dopo la nascita del primogenito Edoardo.ha parlato della separazione dall'ex moglie, Patrizia Grosso ...ha rievocato un momento particolarmente doloroso della sua vita privata. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Vanity Fair , in cui il conduttore di Mediaset ha parlato della ...

Gerry Scotti, il dolore per la separazione dalla moglie: «Mi sono vergognato» leggo.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...VENEZIA - Al via i preparativi a Malamocco per provare a battere un record del mondo cucinare al forno 20 mila cozze gratinate. Le date da segnare sul calendario sono due: venerdì 21 ...