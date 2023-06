Genova | donna attaccata in centro da un cinghiale | finisce in ospedale Secondo caso in due giorni

(Di martedì 6 giugno 2023) Ancora cinghiali in strada, ancora pedoni aggrediti. Siamo a, dove unaè statanel primo pomeriggio di martedì 6 giugno ed è stata portata in. Si tratta delin 48 ore. Lastava facendo una passeggiata col cane in via padre Semeria quando si è imbattuta in un. L’animale si è avventato contro il cane e lei ha tentato di difenderlo, rimanendo ferita. Soccorsa, è stata portata in. Solo 24 ore prima unaè stata azzannata in piazza Palermo e ha riportato una vasta ferita alla gamba destra. Un altro episodio ancora è stato registrato alla fine di maggio sempre a, nel quartiere Borgoratti quando unaè ...

