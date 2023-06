Genoa | avanti con Gilardino | c'è il rinnovo di contratto

... dirà Mikautadze qualche anno più, quando quei sensi di (non) colpa per la statura ... In Italia, invece, è fortemente seguito dal, che con la promozione in Serie A potrebbe giocarsi l'all - ...Il rinnovo di un anno sulla panchina delper Alberto Gilardino - previsto automaticamente con la promozione in Serie A - era già ... anche se formalmente tutto verrà ratificato più. In ...... un obiettivo che stiamo portandocon tantissime iniziative del Genova Blue District, che ...//theoceanracegenova.com/ocean - live - park -Giovedì 29 e venerdì 30 giugno, grazie ad una ...

Genoa, avanti con Gilardino: trovata l'intesa per il rinnovo di contratto fino al 2025 TUTTO mercato WEB

Sarà ancora, fuor da ogni dubbio, Alberto Gilardino a guidare il Genoa nel prossimo campionato di Serie A '23-'24. Nelle ultime ore è infatti arrivata la fumata bianca sull'adeguamento di contratto do ...Mancava solo la firma ed è arrivata. Alberto Gilardino resta al Genoa e sarà lui a guidare la squadra in Serie A dopo essere stato il tecnico della Promozione. L'ex campione del mondo e il Grifone ...