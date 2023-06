La firma dell'accordo prevista ad agosto Dopo l'ricevuta da Banca Finint per i quotidiani del Nord Est, il Grupposi prepara a cedere anche la 'Gazzetta di Mantova'. L'editrice ha comunicato di aver ricevuto 'un'finalizzata all'...... e dai giornali del gruppo, come la spia evidente di una volontà esplicita del governo di ...a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostradigitale ...LA REPUBBLICA 'I tormenti del Pd' apre il quotidiano. 'Parla Franceschini: Elly non ha colpe, ... Nel taglio medio troviamo invece la riforma del Fisco ('Fisco,Meloni a Landini non basta').

Gedi: offerta dal Gruppo Athesis per la 'Gazzetta di Mantova' Primaonline

Gedi si prepara a cedere la Gazzetta di Mantova. L'editrice ha ricevuto "un’offerta finalizzata all’acquisto" dal Gruppo Athesis.Il gruppo Gedi ha ricevuto dal Gruppo Athesis, storico gruppo editoriale che opera in Veneto e Lombardia, un'offerta finalizzata all'acquisto della testata Gazzetta di Mantova. (ANSA) ...