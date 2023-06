GdS – Giuntoli alla Juve | il suo metodo | come ha funzionato a Napoli

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 giugno 2023) 2023-06-05 11:03:21 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Non lascia nulla al caso, sa lavorare con budget limitati, valorizza i giocatori che prende: la parabola di un ex giocatore che è diventato campionescrivania Parlare di miracoli è fuori luogo, per un tipo pragmaticoCristiano. “Saprebbe di intervento divino o, se vogliamo restare tra gli umani, anche di improvvisazione”. Lui invece è uno che non lascia niente al caso, col tempo ha potuto limitarsi perché salendo di categoria ha trovato professionisti ad occuparsi di aspetti a cui ha spesso badato lui. Si è potuto concentrare sulla ricerca dei calciatori migliori per il contesto in cui ha operato e adesso che il ciclo asembra essere giunto al termine, la nuova lista di talenti da compilare potrebbe arrivare sul ...