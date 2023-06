Gb | principe Harry in tribunale per processo al Mirror

Leggi su sbircialanotizia

E' la prima volta, in 130 anni, che un membro della famiglia reale britannica appare in tribunale. Il principe Harry è arrivato all'Alta Corte di Londra dove testimonierà nel processo contro il tabloid Daily Mail per intercettazioni illegali. Harry è arrivato da Los Angeles ed era atteso in aula ieri, ma ha ritardato la sua presenza per festeggiare il compleanno della figlia Lilibet. Il giornale è accusato di diffamazione e di aver usato mezzi illeciti, tra cui intercettazioni di messaggi telefonici, per ottenere informazioni sulle celebrities. All'inizio di maggio il giornale si era scusato "senza riserve" con il ...