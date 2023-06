Gasperini resta sulla panchina dell’Atalanta | sarà l’ottava stagione

Nessun dubbio: Gian Pieronon cambierà squadra . Come riportato da Sky Sport, dopo l'incontro svolto in giornata con la proprietà dell'Atalanta, l'ex allenatore di Inter e Genoa ha deciso di restare alla guida del ...Non si esclude il rinnovo di contratto, dato cheva in scadenza la prossima stagione, ma al momento il tecnico dovrebbe continuare con l'attuale accordo. Solo Giovanni Trapattoni è stato ...Gian Pierosulla panchina dell'Atalanta. È l'esito dell'incontro fiume, terminato attorno alle 19, del management della Dea con il tecnico torinese, che è a Bergamo dal 2016, pronto a vivere l'...

C'è l'accordo: Gasperini resta all'Atalanta dopo una riunione fiume col club La Gazzetta dello Sport

Il patron nerazzurro conferma quanto uscito negli ultimi minuti, ecco l’annuncio ufficiale del numero uno orobico “Quello che volevamo Che lui rimanga con noi… e noi con lui. Noi siamo molto contenti ...Nessun dubbio: Gian Piero Gasperini non cambierà squadra. Come riportato da Sky Sport, dopo l'incontro svolto in giornata con la proprietà dell'Atalanta, l'ex allenatore ...