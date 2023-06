Galà di boxe thailandese ‘The ring of the king 8’ a Saviano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è grande attesa a, in provincia di Napoli, per l’evento sportivoof the8’, organizzato dal Maestro Mario Vivenzio. Infatti, sabato 17 giugno prossimo, ore 20.00, nella Palestra “S.M.S. Antonio Ciccone”, si terrà ilInternazionale di, dove tanti atleti potranno incrociare pugni, gomiti e ginocchia e dimostrare la propria preparazione tecnica. Match clou, che decreterà l’assegnazione del titolo nazionale WBC MuayThai nella categoria 69.800, è quello tra il Campione italiano WMO Clemente Verdicchio, in forza alla palestra del Maestro Mario Vivenzio e il forte atleta veneto Nicola Valmarana della Scorpio Team di Venezia. Una competizione esplosiva: potenza, entusiasmo e cuore per questa ...