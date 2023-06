Gaeta “L’antimafia dei fatti La lezione di Elvio Di Cesare” | il convegno dell’Ass “Caponnetto”

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 6 giugno 2023) Il prossimo giovedi 8 giugno alle ore 17,00, a, presso la sala multimediale S. Stefano in Via dei Frassini si terrà ildal titolo “dei. LadiDi”. Un doveroso omaggio per ricordare il prezioso operato diDi, fondatore e Presidenteociazione contro le illegalità e L'articolo Temporeale Quotidiano.