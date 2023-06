Gabriele Salvatores | iniziano le riprese del suo nuovo film Napoli - New York | con Pierfrancesco Favino FOTO

(Di martedì 6 giugno 2023)nel cast deldi- New, avventuroso viaggio di due bambini che tentano di raggiungere la Grande Mela per sfuggire alla miseria. Annunciato l'inizio delledi- New, ildiretto dal regista Premio Oscar, tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Aè stato affidato il ruolo del commissario di bordo che aiuterà due bambini, interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra, in un epico viaggio da una parte all'altra dell'Atlantico. Il cast conta anche ...

Pierfrancesco Favino sul set con Gabriele Salvatores: le prime foto di "Napoli - New York"

