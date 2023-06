Gabriele Loi | morto a 26 anni incastrato con un piede tra gli scogli

Leggi su agi

(Di martedì 6 giugno 2023) AGI -Loi, un 26enne di origini cagliaritane e residente a Maracalagonis, ha perso la vita nel pomeriggio sulla spiaggia di 'Is Traias', a Villasimius, noto centro turistico del Sud Sardegna. Loi, aiuto cuoco in un residence di Villasimius, secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri, intervenuti sul posto, sarebbe annegato dopo essere rimastocon una gamba in alcuni. Secondo quanto riferiscono i militari, il giovane era andato in spiaggia con il padre, anche lui dipendente nello stesso residence in cui lavorava il figlio. A essersi accorti che il giovane si trovava in difficoltà sono stati alcuni turisti stranieri, che lo hanno raggiunto a nuoto e trascinato a riva. Tutti i tentativi di rianimazione, però, si sarebbero rivelati inutili e l'elicottero del 118 è intervenuto quando ...