Futureclo porta la moda nel futuro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) - La start-up innovativa sta rivoluzionando il settore della produzione e della vendita di capi d'abbigliamento Gallarate (VA) 06/06/2023. «Una vera e propria fabbrica digitale con le caratteristiche di una fabbrica fisica, in grado di sviluppare nuovi canali di vendita che permettono alle aziende di posizionarsi al meglio sul mercato e di rispondere alle esigenze dei consumatori finali, allargando e consolidando il proprio business». German Picco, fondatore e CEO di, così spiega in poche righe la sua idea diventata realtà:re il settore dellaneltramite un radicale processo di digitalizzazione. Quello dellapuò essere considerato un settore che non ha età: lacambia, si trasforma, ma non morirà mai. Eppure, neanche la ...