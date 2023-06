(Di martedì 6 giugno 2023) Come una, per una. Il derby di semi deve avere un vincitore, ci penserà gara - 3 a rompere l'equilibrio regnante tra. Gli azzurri si erano illusi chendo ...

... SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF QUARTI DI FINALE 1) NAPOLI- META CATANIA (gara - 1 5 - 4, gara - 2 5 - 3) 2) FELDI EBOLI - SANDRO ABATE (5 - 4, 2 - 1) 3)PESCARA - CAME DOSSON 7 - 2 (5 - ...A distanza di poco più di un mese dalla finale di TitanoCup, Rossoblu e Giallorossoneri si affrontano nuovamente in questa stagione nell'atto di Campionato Sammarinese diper ......la società biancoverde punta a non fare più da semplice comparsa nell'olimpo nazionale del...investito il main sponsor Gianni Torcasio della carica di presidente onorario senza che quest'...

Futsal, ultimo atto tra Napoli e Feldi Eboli: chi vince trova l'Olimpus Roma in finale scudetto La Gazzetta dello Sport

Nel giorno della sfida decisiva contro la Feldi Eboli per l’accesso alle Finals di futsal, Cacau è a Jeddah per iniziare la nuova vita Avrebbe dovuto guidare il Napoli Futsal nella sfida decisiva ...Irreperibilità, incredulità, ufficialità. Da qualche Cacau si era reso irreperibile per la dirigenza del Napoli Futsal, che nel giorno del derby dei derby resta incredulo: a poche ore da gara-3 della ...