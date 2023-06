Furlani | Moncada e Billy Beane | la nuova squadra mercato Milan dopo l' addio di Maldini e Massara

(Di martedì 6 giugno 2023) Sarà unmai visto. E non solo perché il d.t. e il d.s. che hanno costruito lacampione d'Italia 2022 non ci saranno più, ma anche e soprattutto perché non verranno sostituiti. La ...

L'intervento diinfatti è stato decisivo per sbloccare il nodo della multa inflitta a Leao ... In questo quadro, la figura di Geoffrey, capo dello scouting milanista che lavora in ...gestirà il mercato.coordina una rete di dieci osservatori e continuerà a segnalare giocatori. Ma soprattutto, Cardinale crede al mercato modello 'Mister Moneyball'. Ovvero quello dei ...Il Milan non dovrebbe sostituire i due dirigenti con nuove figure, ma optare con una soluzione interna con più poteri all'amministratore delegato Giorgioe al capo scouting Geoffrey

Milan, Cardinale-Maldini addio. Promosso Moncada. E Furlani... Affaritaliani.it

Solo domenica sera la stagione 2022-2023 del Milan si è conclusa con le lacrime emozionate per l'addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, ma non è l'unico dolorissimo ...Clamorosa rivoluzione in casa Milan! Il club rossonero ha deciso di dire addio a Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, e di Frederic Massara, direttore sportivo.