Fresco e piovoso | giugno 2023 proseguirà così | perché è una buona notizia e perché no

Meteo: Giugno senza l'asfissiante anticiclone africano, ancora Temporali, parla il meteorologo Antonio Sanò iLMeteo.it

L’anticiclone africano si trova ancora dalle parti della Gran Bretagna, portando sole e temperature miti a Nord-Ovest. Secondo le previsioni, fino all’inizio ufficiale dell’estate non dovrebbero arriv ...Dopo un mese di maggio fresco e piovoso, anche giugno è iniziato con temporali e temperature sotto la media del periodo.