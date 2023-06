Fred Hoyle e l' argomento 747 | ecco perché la teoria opposta a quella di Darwin non è corretta

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 giugno 2023) Coloro che non capiscono il processoiano ricorrono spesso ad argomenti di così detto “senso comune” per cercare di convincere il pubblico contemporaneamente della sua implausibilità e dell’esistenza di un processo teleologico, quando non di un disegnatore, all’origine della vita complessa che vediamo oggi. Spesso, inoltre, alcuni di questi argomenti incorrono in una particolare fortuna dialettica, e continuano a inquinare la discussione sul tema senza che la dimostrazione della loro invalidità ne abbatta definitivamente la circolazione: finchè, infatti, c’è un nuovo pubblico che non ha seguito le discussioni precedenti e finchè c’è qualcuno che non ha compreso le smentite, essi, grazie alla loro intrinseca capacità di fare appello a bias cognitivi molto diffusi, continuano ad essere riutilizzati, senza che si riesca ad espungerli dal dibattito. Un perfetto ...