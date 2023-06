Fratelli Bianchi | confermata la condanna per spaccio di cocaina | «Gestivano attività capillare»

(Di martedì 6 giugno 2023) Nel loro linguaggio in codice le chiamavano «magliette piccole, grandi e felpe», ma i giudici non hanno avuto dubbi: si trattava die altre droghe. La Cassazione ha confermato laperdi sostanze stupefacenti a carico di Marco e Gabriele, giàti all’ergastolo in primo grado per l’omicidio del 20enne Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma) nel settembre del 2020. Secondo i giudici, i due– esperti in arti marziali –«unadidi sostanze stupefacenti», in particolare. Per entrambi laè a quattro anni e sei mesi di carcere pere tentata estorsione. A inchiodare ...

Così il ricorso della difesa è stato dichiarato 'inammissibile', ed i- detenuti da subito dopo l'omicidio, scontano la pena in carceri diverse - sono stati condannati a versare ...A inchiodare isono state soprattutto le intercettazioni, dal momento che i loro clienti - interrogati dalla polizia - hanno reso "dichiarazioni palesemente reticenti e timorose", ...Come emerso nella sentenza del giudice, oltre al brutale pestaggio i duetenevano 'una capillare attività di sostanze stupefacenti sul loro territorio'. Si erano specializzati nel mercato della cocaina, dove avevano addirittura coniato un linguaggio in codice per ...

Fratelli Bianchi condannati in Cassazione per spaccio di cocaina. La sentenza ilmessaggero.it

I due fratelli gestivano lo spaccio di cocaina in provincia. I loro clienti non hanno voluto collaborare con gli investigatori, ma a inchiodarli sono ...Già condannati all'ergastolo in primo grado per il pestaggio mortale del ventenne Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro nel settembre del 2020, è emerso che i due avevano "una capillare attività ...