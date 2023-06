Fratelli Bianchi | arriva la condanna per spaccio di cocaina

(Di martedì 6 giugno 2023) Una nuovaper i, già all’ergastolo per il brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte. Infatti, i ragazzi nel loro passato criminale svolgevano anche l’attività di pusher, gestendo un giro di sostanze stupefacenti sul territorio dei Castelli Romani. Per l’attività di, il giudice ha sentenziato una pena di 4 anni e mezzo sia per Marco che Gabriele. L’attività dideiCome emerso nella sentenza del giudice, oltre al brutale pestaggio i duetenevano “una capillare attività di sostanze stupefacenti sul loro territorio”. Si erano specializzati nel mercato della, dove avevano addirittura coniato un linguaggio in codice ...

