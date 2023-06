Forte Antenne | arriva ' Fortissimo' | un' estate vissuta tra cinema | arte e musica

Al via la terza edizione dell'estate alcon musica, arte, talk e cinema. Con artisti emergenti e personaggi famosi. Con i temi importanti della società contemporanea e con l'intrattenimento. Lo spazio, un'area suggestiva nel ...Al via la terza edizione dell ' estate alcon musica, arte, talk e cinema. Con artisti emergenti e personaggi famosi. Con i temi importanti della società contemporanea e con l'intrattenimento. Lo spazio, un'area suggestiva nel ...Inoltre si riconoscono per via delle loro lunghee per la presenza di sei zampine, che gli ... Uno davvero efficace è il macerato d'aglio , che con il suo odoreallontana molti insetti. ...

Roma, tutto pronto per «Fortissimo»: al via la terza edizione dell'estate al Forte Antenne ilmessaggero.it

Al via la terza edizione dell’estate al Forte Antenne con musica, arte, talk e cinema. Con artisti emergenti e personaggi famosi. Con i temi importanti della società contemporanea e ...Al via la terza edizione dell’estate al Forte Antenne con musica, arte, talk e cinema. Con artisti emergenti e personaggi famosi. Con i temi importanti della società contemporanea e ...