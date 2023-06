Formia Frz | trasferimento rifiuti a Colfelice | depositato il ricorso al Tar del Csa di Castelforte

... come detto, Raffaele Rizzo che, in questo impianto, era 'costretto' per contratto a consegnare i rifiuti die dell'isola di Ventotene . Chiariamo che il problema sollevato da Rizzo con...... in quanto le stesse non sono mai state né contestate, né accertate nel corso dello svolgimento del pluriennale rapporto contrattuale, da parte della società municipalizzata del Comune di...La municipalizzata/Futuro Rifiuti Zero (), infatti, ha sottoscritto un accordo con la società partecipata dalla Provincia di Frosinone e da tutti i comuni del Frusinate, per lo smaltimento dei rifiuti ...

Formia - Il Csa di Castelforte annuncia azioni legali contro Rizzo e la ... Paolo Gianlorenzo

FORMIA – La controversa vicenda amministrativa e giudiziaria legata alla decisione della società municipalizzata “Futuro Rifiuti zero” di cambiare “in corsa” la discarica – non più quella del Centro S ...Il caso "Formia-Ventotene" è l'esempio lampante di come la politica sia stata in grado di ridurre il Lazio in una pattumiera ROMA - Parlare di rifiuti è a ...