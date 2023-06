Formazioni Inter-Manchester City | chi gioca la finale di Champions League? Ballottaggi e certezze

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladi, la partita più attesa della stagione, si avvicina.si sfideranno all’Ataturk Stadium di Istanbul, sabato 10 giugno, nel tentativo di alzare al cielo la “Coppa dalle grandi orecchie”. Simone Inzaghi e Pep Guardiola andranno a caccia del titolo più ambito con le loromigliori, tra(pochi) e(tante). Già, perché i due tecnici, ormai da qualche mese,no le sfide più importanti con gli stessi uomini. Almeno in partenza. E sembra difficile che decidano di cambiare qualcosa ora che sono a un passo dalla gloria. L’allenatore emiliano di certo opterà per il 3-5-2, suo modulo di riferimento. Questa è la prima certezza in casa nerazzurra. ...

Dopo la sconfitta rimediata dall'nella finale di Coppa Italia, per la squadra di Italiano é, ... Le probabilidi Fiorentina - West Ham FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1) : Terracciano; Dodò, ...Da Pogba a Skriniar sono tanti i protagonisti appannati che compongono ladei flop, con tre rappresentanti della Juve, due di Atalanta, Milan, Roma e. Quello più pagato è De ...ITALIANE - Parlando soprattutto die Fiorentina che dovranno giocarsi le rispettive finali, ... E in generale sulleitaliane: "Finalmente siamo tornati ai livelli che ci competono del ...

Ultima chiamata per l'Europa. Domani, mercoledì 7 giugno, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si gioca tutto in una notte. Alle ore 21, infatti, si accendono i riflettori sul manto erboso dell'Eden Are ...Manca ormai poco alla finalissima di Champions League tra Manchester City e Inter: statistiche, precedenti, quote e diretta streaming.