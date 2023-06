Fondi Finanziamento di 200mila euro per restyling mercato domenicale di via Mola di Santa Maria

(Di martedì 6 giugno 2023)– C’è anchetra i Comuni che hanno ottenuto un importantedalla Regione Lazio per ildell’area mercatale di viadi. Installazione di nuovi servizi igienici, ingressi alben visibili, illuminazione a led interna, postazioni per defibrillatori, aree comuni nel cuore della zona recintata, elementi di arredo L'articolo Temporeale Quotidiano.

...per il prossimo futuro alla luce della condanna di Pras ad aprile in un lungo caso di... Dopo aver fatto sparire 4,5 miliardi di dollari daisovrani della Malesia, Low aveva infatti ...... rilancio della ricostruzione, sicurezza nei cantieri, lavoro e servizi nel territorio,per ... In questo caso, si tratta di fare un ulteriore forzo ed individuare nuovi canali diper ...... infatti, la commistione di attività aziendali e dei clienti, l'uso improprio deidei clienti ... Secondo l'annuncio fatto ieri, Tether ha investito nella prima fase didi Volcano ...

Fondi di solidarietà bilaterali: come cambia il meccanismo di ... Ipsoa

Sequoia Capital, famosa per aver sostenuto Google e Instagram, si dividerà in tre entità separate per far fronte alle tensioni Usa-Cina ...La nuova edizione del bando “Sport Missione Comune” è un ritorno gradito: già proposto otto anni fa, questo bando fu in grado di erogare circa 1 miliardo di finanziamenti a tasso zero per la ...