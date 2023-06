Foglio informativo analitico | non tutti sanno cosa sia ma può salvare i tuoi soldi | La guida essenziale

(Di martedì 6 giugno 2023) I risparmiatori farebbero bene a controllare ilper non rischiare di perdere i propri. Ecco disi tratta. I Buoni fruttiferi postali (abbreviati con la sigla BFP) sono prodotti finanziari emessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) e distribuiti da Poste Italiane. Si tratta di strumenti di investimento considerati sicuri e a basso rischio perché non seguono le regole dei mercati finanziari.: cheè e perché è utile (ilovetrading.it)Tra l’altro rappresentano una delle tipologie di investimento scelto dagli italiani sia perché lo Stato garantisce la restituzione di tutto il capitale e degli interessi maturati sia perché sono semplici e di facile gestione. Esistono ...

Potrebbe accadere che una spesa detraibile sostenuta dal contribuente nel corso dell'anno sia inserita solo nelma non nel 730 precompilato. Ciò ad esempio si verifica quando, l'Agenzia delle entrate, pur essendo a conoscenza che il contribuente ha pagato quella determinata spesa, non è nelle ...... l'Ucraina ha scelto una strategia di 'lockdown' sulla controffensiva, con lo slogan '... approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal Mondo Ilweb a 8,00 per un mese Scopri tutte le ...Ti sei mai chiesto cosa succede se i tuoi Buoni Fruttiferi Postali sono prescritti e non hai ricevuto ilAnalitico Sei nel posto giusto per scoprirlo! Recentemente, un caso specifico ha portato alla luce una questione cruciale: è possibile richiedere il rimborso dei buoni e degli ...

Detrazione spesa indicata nel foglio informativo del 730 precompilato. Cosa succede in termini di controlli InvestireOggi.it

Nel corso del 2023 si prevedono interventi in ulteriori 6 sedi del territorio che porteranno a un minor consumo complessivo annuo di oltre 160mila KWh e una riduzione di emissioni di CO2 stimabile in ...Occhio al Foglio Informativo Analitico: potrebbe essere un'arma in più in caso di buoni fruttiferi postali prescritti.