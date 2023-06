Il presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse) brasiliano, Alexandre de Moraes, che è anche uno degli undici componenti della Corte suprema, ha programmato per il 22 giugno l'sull'azione che potrebbe rendere ineleggibile l'ex presidente Jair Bolsonaro. L'ex leader di destra è oggetto di una causa intentata dal Partito democratico laburista (Pdt, di centro - ...Per i due uomini di 26 e 27 anni, che hanno nominato come difensori gli avvocati Daniela Posante e Antonio Provenzani, la vicenda approda all'preliminare, mentre per gli altri due sta ...La ratio è quella di un possibile snellimento dell'preliminare, giàper il 6 ottobre, e il futuro processo. Quando gli indagati la riceveranno potranno così scegliere se uscire subito ...

Fissata udienza che potrebbe rendere ineleggibile Bolsonaro ... Agenzia ANSA

La donna è accusata di omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. Cambio di pm, il fasciolo passerà ai sostituti Bavai e Dicuonzo. Autopsia su Fausto Baldoni per risalire all'orario e alle caus ...