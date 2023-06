Fiorentina-West Ham | viola a Praga mercoledì | ore 21 | Canale 8 per alzare la Coppa e portarla a Firenze Formazioni

(Di martedì 6 giugno 2023) "Gare come questa - confessa l'allenatore della, Vincenzo Italiano, sono sfide dove il dettaglio fa la differenza, e se le affronti con sacrificio, attenzione, cuore e massima concentrazione, mettendo grande qualita' e giocando nel migliore dei modi, penso che puoi avere maggiori chance di vincere. In questa stagione abbiamo dimostrato di poter avere queste caratteristiche, quindi domani dobbiamo fare il massimo, sapendo che ci giochiamo qualcosa di straordinario"

Fiorentina-West Ham, le probabili formazioni della finale di Conference League Sky Sport

I due difensori della Fiorentina hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference league all'Eden Arena di Praga ...Ci siamo: mercoledì 7 giugno, alle ore 21:00, si gioca l’attesissima finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham: all’Eden Arena di Praga, gli uomini di Vincenzo Italiano si giocano il ...