Fiorentina | Italiano | ' Carichi e motivati Vogliamo la Conference League'

"Siamo impressionati dalla, ha già giocato la finale di Coppa Italia, il loro allenatore (, ndr.) ha fatto un ottimo lavoro in poco tempo. Le squadre italiane sono sempre difficili da affrontare". L'...PRAGA - "Mi è dispiaciuto molto vedere la Roma non portare a casa la Coppa. Ora tocca a noi ". Vincenzoè pronto alla sua prima finale europea da tecnico. Laaffronterà domani il West Ham per l'atto conclusivo della Conference League. I viola, che non vincono un trofeo da 22 anni (...... VincenzoLe parole di Vincenzo, allenatore della, a Sky Sport alla vigilia di- West Ham finale di Conference League. Riprese dal sito di Alfredo Pedullà. ...

Napoli, Italiano in pole per la panchina: contatto De Laurentiis-Barone Sky Sport

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, FINALE AL FRANCHI: 27 MILA BIGLIETTI VENDUTI Manca sempre meno all’appuntamento con la finale di Conference League contro il West Ham. Oltre ai tifosi che saranno… Leggi ...Games like Wednesday's Conference League final between Fiorentina and West Ham in Prague go down in history, Viola coach Vincenzo Italiano said in his press conference on the eve of the showdown with ...