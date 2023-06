Fiorentina | Commisso | “Sono fiducioso per la finale | la squadra è in forma”

(Di martedì 6 giugno 2023) Prima della partenza per Praga, il patron dellaRoccoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia delladi Conference League contro il West Ham: “Emozionato? Un po’ sì, forse molto“.ha poi aggiunto: “. Penso che i ragazzi siano ine molto motivati. Ci auguriamo di farcela, ma servirà anche un pizzico di fortuna“. SportFace.

Il tecnico dellaha dalla sua l'ideale tattico simile a quello di Spalletti (4 - 3 - 3) e l'apprezzamento del presidente De Laurentiis che forte di un ottima intesa con Barone e......del Napoli sta solo aspettando che lagiochi (con la speranza che la vinca) la finale di Conference League contro il West Ham, per poi affondare il colpo. I rapporti cone Barone, ...... disse in quella occasione il patron Rocco. Approfondimenti Champions League: Sabatino al 95' manda lain Paradiso

Perché la Fiorentina di Commisso merita di vincere la Conference League Tuttosport

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni dall'aeroporto di Peretola prima della partenza con la squadra alla volta di Praga: "Oggi ...A poco più di un giorno dalla finale di Conference League, in casa Fiorentina monta l'attesa per una finale che vale un pezzo di storia ma non solo. Con un occhio all'orizzonte ed ...