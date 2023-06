Fiorentina | Biraghi | «Domani non possiamo sbagliare nulla In Coppa Italia…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 giugno 2023) Cristiano, centrocampista della, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Conference League Cristiano, centrocampista della, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Se siamo qui è perché siamo una squadra? Sì, penso che sia la base di tutti gli sport di squadra. La prima regola è creare un gruppo. Per gruppo intendo giocatori, staff tecnico, società etc. Non si sono solo i giocatori, dietro di noi ci sono 30-40 persone che lavorano per noi. FinaleItalia? Come ogni partita, insegna qualcosa. Essendo una partita secca, abbiamo capito che i pochissimi errori fatti nella finale diItalia, li abbiamo pagati a caro prezzo. Lo sapevamo, ma ne abbiamo avuto conferma: non...