FINTO MESSAGGIO APPLE | E’ STATO RAGGIUNTO IL LIMITE DI ARCHIVIAZIONE

(Di martedì 6 giugno 2023): E'ILDIAttenzione alla email di phishing con oggetto : “E’ildi”. Vi propongono 50 GB in regalo per il vostro spazio diiCloud se cadete nel tranello …. Ecco il testo della finta email : ———————- HaiildiGentile cliente,il tuo spazio disu iCloud è pieno. Tuttavia, come parte del nostro programma fedeltà, ora puoi ricevere 50 GB aggiuntivi gratuitamente prima che i file su iCloud Drive vengano eliminati. Ricevi 50 GB *Dopo la registrazione, devi inserire i ...