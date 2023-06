Finlandia | 30 km h oltre il limite | 121mila euro di multa per eccesso di velocità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Helsinki, 6 giu. (Adnkronos) - Un uomo d'affari multimilionario è stato colpito da una delle multe perdipiù alte del mondo, 121.000, per aver guidato a 30 km/hil, in, dove le ammende sono calcolate anche in percentuale al reddito del trasgressoreche per la gravità della violazione al codice stradale. "Mi dispiace davvero", ha detto Anders Wiklöf, 76 anni, a Nya Åland , il principale quotidiano delle Isole Åland, una regione finlandese autonoma nel Mar Baltico. “Avevo appena iniziato a rallentare, ma immagino che non sia successo abbastanza velocemente. È così che va". Wiklöf, presidente e fondatore di una holding da 350 milioni diall'anno, ha detto che ildi ...